В Донецкой области за сутки 2 убитых и 8 раненых людей

Оккупационная армия за минувшие сутки, 6 июля, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате двое жителей погибли, травмированы — 8 гражданских. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 6 июля россияне убили 2 жителей Донетчины: в Нью-Йорке и Украинске», — отметил он.





Кроме того, по словам Филашкина, еще 8 человек получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2066 людей, получили ранения — 5325. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины в полицию Донецкой области поступило более 40 тысяч обращений о безвестном исчезновении людей. Большинство из них — исчезли именно при особых обстоятельствах, то есть на временно оккупированной территории и во время боевых действий.