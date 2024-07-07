На оккупированной Донетчине разведчики уничтожили станцию и центр логистики россиян

На временно оккупированной территории Донецкой области украинские разведчики сожгли технику и центр логистики российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МОУ.
«6 июля 2024 года разведчики департамента активных действий ГУР МО Украины во взаимодействии с подразделением аэроразведки 45-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили и нанесли огневое поражение по двум военным объектам государства-агрессора России на временно оккупированной территории Донецкой области», — говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что разведчики уничтожили:
Ранее мы писали, что украинские пограничники продолжают атаковать позиции российских оккупантов. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.
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