На оккупированной Донетчине разведчики уничтожили станцию и центр логистики россиян

Разведчики ударили по двум объектам РФ. Фото: ГУР

На временно оккупированной территории Донецкой области украинские разведчики сожгли технику и центр логистики российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МОУ.



«6 июля 2024 года разведчики департамента активных действий ГУР МО Украины во взаимодействии с подразделением аэроразведки 45-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили и нанесли огневое поражение по двум военным объектам государства-агрессора России на временно оккупированной территории Донецкой области», — говорится в сообщении.



В ГУР отметили, что разведчики уничтожили:

в Дебальцево логистический центр, именно там захватчики хранили оборудование для танков и боеприпасы.

в Новолуганском дорогостоящую российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж «Житель».

Ранее мы писали, что украинские пограничники продолжают атаковать позиции российских оккупантов. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.