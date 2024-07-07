Покровское направление остается наиболее напряженным, россияне пытаются вытеснить Силы обороны

Всего с начала суток произошло 78 боевых столкновений. Больше всего атак произошло на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной, но контролируемой. Украинские защитники продолжают активно противодействовать российскому агрессору», — говорится в сообщении.



Какая ситуация на передовой:



Российские войска обстреливают пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской области с территории РФ.



На Харьковском направлении российские оккупанты три раза атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Старицы, Липцов и Волчанска. Две атаки отбиты, одна — продолжается.



На Купянском направлении противник семь раз штурмовал позиции в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Синьковки, Стельмаховки и Андреевки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.



На Купянском направлении противник семь раз штурмовал позиции в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Синьковки, Стельмаховки и Андреевки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.



На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 10 атак вблизи Макеевки, Грековки, Невского и Тернов.



Захватчики продолжают искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Верхнекаменского отражены две атаки противника.



На Краматорском направлении оккупанты совершили один штурм позиций вблизи Калиновки. Бой до сих пор продолжается.



На Торецком направлении состоялось три безуспешные вражеские атаки в районах Пивничного и Торецка.



На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Нью-Йорка, Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 19 атак противника, восемь боев — еще продолжаются.



Продолжается один бой на Кураховском направлении. Сейчас украинские военные уже отбили 15 атак оккупационной армии. Противник концентрирует усилия в сторону Парасковиевки.



На Времовском направлении было семь вражеских атак неподалеку Водяного, Макаровки и Константиновки. Шесть атак наши воины отбили, еще одна — продолжается.



На Ореховском направлении подразделения наших войск отбили два штурма россиян. Здесь оккупанты потерпели неудачу в районах Малой Токмачки и Работиного.



На Приднепровском направлении россияне безуспешно атаковали Силы обороны на левом берегу Днепра.



Ранее мы писали, что российская армия продолжает атаковать на Торецком направлении, в частности, обстреливает Торецк с разных видов вооружения, однако Силы обороны контролируют обстановку, захватчиков в городе нет.