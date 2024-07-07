Главное за день: В России умер брат советника главы ОП. Бои за Торецк продолжаются

Общество



В российских СМИ недавно появилась информация о смерти Владимира Подоляка, который является родным братом советника главы ОП Михаила Подоляка. Кроме того, погибший якобы работал в ГРУ РФ. Причина смерти неизвестна.



123 населенных пункта Донецкой области все еще остаются без электроэнергии.



Боевые действия



По данным проекта DeepState, россияне продвинулись в восьми населенных пунктах Донетчины. Речь идет о Песчаном, Евгеновке, Пивничном, возле Лозоватского, Макеевки, Новоселовки Первой, Часового Яра, Калиновки.



Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин рассказал, что росармия продолжает атаковать на Торецком направлении, однако Силы обороны контролируют обстановку, захватчиков в Торецке нет. По его словам, ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Торецк, Пивничное, Зализное и Нью-Йорк в Донецкой области.



Армия РФ в очередной раз обстреляла Херсон: ранены две женщины — мать с дочерью. Они получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, ранения лица и рук.



Российские войска нанесли удары по поселку Нью-Йорк и селу Ильинка на Донетчине. Два человека получили ранения, передает «Суспільне».



В результате ударов РФ по Богуславке на Харьковщине ранены два человека, сообщил глава ОВА Синегубов.



На Покровском направлении украинские военнослужащие сбили российский самолет Су-25, который обстреливал позиции подразделений Сил обороны.



Ночью в результате атаке дронов в Воронежской области вспыхнул крупный пожар на одном из складов со «взрывоопасными объектами». Жителей населенного пункта эвакуацировали.



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