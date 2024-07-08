Российские войска более 15 раз обстреляли Донетчину: десятки поврежденных домов

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки, 7 июля, российские оккупанты 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под ударом оказались три района, десятки поврежденных домов, есть жертвы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По уточненной информации, ситуация в Донецкой области следующая:



Покровский район. В Ильинце Марьинской громады ранен человек. В Кураховской громаде повреждены 10 домов в Янтарном, 2 дома в Островском и предприятие в Константинопольском. В Гродовской громаде 1 человек погиб, повреждены 15 домов.





Краматорский район. В Константиновке повреждено админздание, в Плещеевке Ильиновской громады — 1 объект. Под огнем окраины Лиманской громады.





Бахмутский район. В Пивничном Торецкой громады 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 2 дома; в Нью-Йорке 1 человек ранен и 1 дом поврежден. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, многоэтажка и 5 хозяйственных построек. В Северске разрушены 2 дома, еще 1 дом поврежден в Серебрянке.



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