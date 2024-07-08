Главное за день: Удары по Киеву, Кривому Рогу и Покровску. Попадание в Охматдит

Боевые действия



Российские оккупанты ударили по детской больнице «Охматдет» стратегической крылатой ракетой Х-101. Затем произошел повторный обстрел Киева российскими войсками. Обломки ракеты упали на роддом в Днепровском районе столицы.



По данным на 23:00, в ходе атаки на Украину погибли 40 человек, еще 160 ранены. Так, в Киеве погибли 28 человек, среди них трое детей, еще 11 – в Кривом Роге. В Киеве ранения получили 96 человек, сред них 7 детей, 62 – в Днепропетровской области и 2 – в Киевской области. 9 июля объявлено в Кривом Роге днем траура.



В результате утренней атаки на Покровск трое людей погибли, еще трое — получили ранения. Предварительно, правоохранительные органы выяснили, что оккупанты ударили по городу с помощью РСЗО «Смерч».



По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продвинулись в городе Красногоровка Донецкой области. Также россияне продвинулись возле сел Евгеновка на Донетчине и Петропавловка в Харьковской области.



На Донетчине в селе Сидорово автомобиль подорвался на противотанковой мине. Погибли три человека, среди них ребенок 2018 года рождения. Автомобиль полностью уничтожен.



В Харьковской области автомобиль наехал на мину. В результате подрыва погибла целая семья –четыре человека, среди них есть ребенок. Погибшие ехали на легковом автомобиле по грунтовой дороге в лесу в Харьковском районе.



Российская ФСБ утверждает, что предотвратила «попытку украинских спецслужб похитить стратегический ядерный Ту-22М3 ВКС России». В ведомстве заявляют, что к операции якобы причастны спецслужбы стран НАТО.



Новости Донбасса в видеоформате:





Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.



Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов.