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Главное за день: Удары по Киеву, Кривому Рогу и Покровску. Попадание в Охматдит

08 июля 2024, 23:08

Главное за день: Удары по Киеву, Кривому Рогу и Покровску. Попадание в Охматдит

Боевые действия

Российские оккупанты ударили по детской больнице «Охматдет» стратегической крылатой ракетой Х-101. Затем произошел повторный обстрел Киева российскими войсками. Обломки ракеты упали на роддом в Днепровском районе столицы.

По данным на 23:00, в ходе атаки на Украину погибли 40 человек, еще 160 ранены. Так, в Киеве погибли 28 человек, среди них трое детей, еще 11 – в Кривом Роге. В Киеве ранения получили 96 человек, сред них 7 детей, 62 – в Днепропетровской области и 2 – в Киевской области. 9 июля объявлено в Кривом Роге днем траура.

В результате утренней атаки на Покровск трое людей погибли, еще трое — получили ранения. Предварительно, правоохранительные органы выяснили, что оккупанты ударили по городу с помощью РСЗО «Смерч».

По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продвинулись в городе Красногоровка Донецкой области. Также россияне продвинулись возле сел Евгеновка на Донетчине и Петропавловка в Харьковской области.

На Донетчине в селе Сидорово автомобиль подорвался на противотанковой мине. Погибли три человека, среди них ребенок 2018 года рождения. Автомобиль полностью уничтожен.

В Харьковской области автомобиль наехал на мину. В результате подрыва погибла целая семья –четыре человека, среди них есть ребенок. Погибшие ехали на легковом автомобиле по грунтовой дороге в лесу в Харьковском районе.

Российская ФСБ утверждает, что предотвратила «попытку украинских спецслужб похитить стратегический ядерный Ту-22М3 ВКС России». В ведомстве заявляют, что к операции якобы причастны спецслужбы стран НАТО.

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