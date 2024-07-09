Россияне обстреляли три района Донецкой области: Филашкин рассказал о последствиях

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Донецкая область за минувшие сутки, 8 июля, была атакована со стороны российских оккупантов. Под удар попали три районы, в частности, Покровский, Краматорский и Бахмутский районы. В результате ударов есть повреждения и жертвы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По уточненной информации, ситуация в регионе следующая:

Покровский район. В Кураховской громаде повреждены 2 админздания в Успеновке, предприятие и админздание в Константинопольском, 3 дома в Островском. В Новоэкономическом Гродовской громады ранены 3 человека, повреждены 20 объектов, в Миролюбовке повреждены 24 объекта. В Новогродовской громаде 1 человек ранен, повреждены 10 домов. В Покровске 3 человека погибли и 3 ранены, повреждено предприятие.





Краматорский район. В Ямполе Лиманской громады разрушен дом. В Краматорске обстреляна промзона. В Константиновке поврежден дом и хозяйственная постройка. В Ильиновской ТГ повреждены 5 объектов в Клебан-Быке, 1 дом в Водяном Втором.



Бахмутский район. В Торецке 1 человек погиб и 1 дом поврежден; в Щербиновке 1 человек ранен и 1 дом поврежден. В Часовоярской ТГ 1 человек ранен, повреждены 8 частных домов, многоэтажка, 2 хозяйственные постройки и 1 промышленная. В Северске разрушены 2 дома.



Ранее мы писали, что город Мирноград Донецкой области попал под обстрел ночью, 9 июля. В результате атаки есть повреждения.