Российские войска ударили по Краматорску: под обстрел попал жилой район

Во вторник, 9 июля, приблизительно в 14:00, был обстрелян Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».

Отмечается, что под обстрел попал в жилой район.

По предварительной информации, есть пострадавшие. В окнах выбиты стёкла, машины подсечены осколками.

Официальной информации о пострадавших на этот час нет. В местных чатах жители пишут, что к месту прилёта выехали машины скорой помощи.

Напомним, утром 8 июля Краматорск Донецкой области был обстрелян российскими войсками. Обошлось без пострадавших.