Ракетный удар по Киеву: погибли 34 человека, среди них — 5 детей

В Киеве утром 10 июля завершены аварийно-спасательные работы после массированной ракетной атаки 8 июля. В результате удара погибли 34 человека, среди них – 5 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
В ведомстве рассказали детали:
Кроме того, пострадал 121 человек, в том числе 10 детей. В результате оперативных действий спасателей 10 человек удалось спасти. Из них — трое детей.
Повреждены и разрушены 129 здания, спасатели ликвидировали 11 пожаров общей площадью 3380 м кв.
Ранее мы писали, что российские войска утром 8 июля нанесли массированный удар по Украине, использовав ракеты. Одна из ракет попала в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Следователи Службы безопасности Украины сообщили, что армия РФ для удара применила стратегическую крылатую ракету Х-101.
Кроме того, «прилет» был в Шевченковском районе, целый подъезд жилого дома разрушен.
Также при повторной атаки обломки ракеты упали на столичный роддом.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях