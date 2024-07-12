В оккупированных городах Донетчины теперь запрещено просить милостыню — «ДНР» приняла «закон»

Группировка «ДНР» внедрила на оккупированных территориях Донецкой области «закон об админправонарушениях». Там перечислены штрафы за действия, которые «ДНР» расценивает как нарушения согласно российской Конституции и другим законам страны-оккупанта.



К примеру, «закон» содержит нормы о штрафах за ненадлежащее обращение с символикой «ДНР», запрещает торговать в неустановленных местах и прочее.



Есть наказания за попрошайничество. Первый штраф — 300-500 рублей (150-250 гривен), повторный — до 1000 рублей (500 гривен). Организация бизнеса с попрошайничеством будет караться более серьезными штрафами — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей (5 тысяч - 15 тысяч гривен).



Есть исключение: попрошайничество не считается нарушением, если к этому привело стечение жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника дохода или отсутствием места жительства.



«Закон» начнет действовать через 30 дней.