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В оккупированных городах Донетчины теперь запрещено просить милостыню — «ДНР» приняла «закон»

12 июля 2024, 22:00

В оккупированных городах Донетчины теперь запрещено просить милостыню — «ДНР» приняла «закон»

Группировка «ДНР» внедрила на оккупированных территориях Донецкой области  «закон об админправонарушениях». Там перечислены штрафы за действия, которые «ДНР» расценивает как нарушения согласно российской Конституции и другим законам страны-оккупанта. 

К примеру, «закон» содержит нормы о штрафах за ненадлежащее обращение с символикой «ДНР», запрещает торговать в неустановленных местах и прочее. 

Есть наказания за попрошайничество. Первый штраф — 300-500 рублей (150-250 гривен), повторный — до 1000 рублей (500 гривен). Организация бизнеса с попрошайничеством будет караться более серьезными штрафами — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей (5 тысяч - 15 тысяч гривен). 

Есть исключение: попрошайничество не считается нарушением, если к этому привело стечение жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника дохода или отсутствием места жительства.

«Закон» начнет действовать через 30 дней. 

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