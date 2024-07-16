Авиаобстрел Мирнограда: под завалами разрушенного дома нашли тела супружеской пары

Под завалами нашли тела двух людей в Мирнограде. Фото: ГСЧС

В Мирнограде под завалами жилого дома спасатели нашли тела супружеской пары, 67-летней женщины и 69-летнего мужчины. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Мирноградской ГВА Юрий Третьяк, передает Суспільне Донбас.



По его словам, тела пары обнаружили утром 16 июля. Тким образом, в результате авиаобстрела по Мирнограду погибли трое людей, пострадали — 7.



«В 03:30 из-под завалов изъяты тела погибших женщины и мужчины», — отметил он.

Аварийно-спасательные работы по поиску погибших завершены.



Ранее мы писали, что 14 июля россияне ударили по Мирнограду двумя управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30СН. Погибла 40-летняя женщина, семеро жителей получили ранения: 60 и 84-летние мужчины и пять женщин в возрасте 34, 40, 53,70, 82 года.