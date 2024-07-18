В захваченном Мариуполе российских военных отравили арбузами: 12 погибших

Во временно оккупированном Мариуполе российских солдат отравили арбузами, в которых были дозы мышьяка. Известно о 12 погибших, также четверо — в больнице. Об этом передают российские СМИ.



Отмечается, что это произошло на прошлой неделе.



«Неизвестные мужчина и женщина угостили бойцов арбузами. Мужчина был азиатской внешности, женщина – славянской. Сказали: «Возьмите, парни, спасибо вам за то, что нас защищаете». Парни, к сожалению, взяли. В результате 12 погибших, еще четверо находятся в больнице. В арбузах были страшные дозы мышьяка», — сообщил один из собеседников.



Как предполагают в РФ, «отравители были наняты врагом», однако их захватчики найти не могут.



«Это не первый случай, когда вражеские диверсанты действуют не сами, а руками тех же выходцев из Средней Азии. Принимаем меры», — заверил источник в ФСБ.



Со слов оккупантов, всего с начала мая при таких загадочных обстоятельствах в Мариуполе погибли еще семеро военных.



Отравление россиян прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, подчеркнув, что ни опровергнуть, ни подтвердить это не может: «Просто работаем дальше», — написал он.