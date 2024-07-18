Организовал производство медпрепаратов для боевиков «ДНР»: арестовано имущество доверенного лица Януковича более чем на 1 млрд грн

Арестованное имущество доверенного лица Януковича. Фото: СБУ

По материалам Службы безопасности и Национальной полиции арестовали имущество бывшего народного депутата, подозреваемого в финансировании оккупационных группировок России. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Общая сумма заблокированных активов составляет более 1 млрд грн. Речь идет о банковских счетах, четырех квартирах в Киеве, доме и земле вблизи столицы, а также семи авто премиум класса, среди которых Maybach.

Фигурант был доверенным лицом президента-беглеца Виктора Януковича и входил в запрещенную «Партию Регионов».

По материалам дела, еще до начала полномасштабной войны экс-нардеп уехал за границу и организовал оптовое производство медпрепаратов для незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР». В первую очередь это обезболивающие средства для аптечек оккупантов и военных госпиталей самопровозглашенных республик.

Для производства медикаментов он задействовал подконтрольную ему фармацевтическую компанию в захваченном городе Горловка Донецкой области. После открытия счетов в «Республиканском банке ДНР» предприятие фигуранта ежегодно уплачивало в бюджет псевдореспублики налоги, которые впоследствии шли на финансирование незаконных вооруженных формирований.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма, совершенное организованной группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Относительно экс-нардепа и других фигурантов идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении оккупационным мэрам Донецка и Шахтерска Алексею Кулемзину и Александру Шатову.