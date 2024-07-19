Подача воды в «ДНР» остановилась: произошел прорыв на трубопроводе «Дон — Донбасс»

На оккупированную Донетчину прекращена подача воды из-за прорыва на трубопроводе «Дон — Донбасс». Фото: Baza

Из-за прорыва на трубопроводе «Дон — Донбасс» прекратилась подача воды на оккупированную территорию Донецкой области. Об этом сегодня сообщило российское издание Baza.

По данным «Базы», прорыв произошёл 17 июля около 13 часов в Ростовской области в районе хутора Едуш, недалеко от местного кирпичного завода. Кто-то перекрыл задвижку и отломал штурвал — через 10–15 минут после перекрытия произошел гидроудар, и трубу разорвало в самом уязвимом месте.

О прорыве на насосной станции узнали, когда системы сначала показали резкое поднятие давления, а затем — падение.

Как рассказывают источники «Базы», версий произошедшего пока две. Первая — диверсия, вторая — задвижку перекрыл знающий человек, который, вероятно, работал на трубопроводе или строил его. Возможно, это кто-то из субподрядчиков или рабочих решил так отомстить за неуплату.

Трубу уже чинят, но сколько займет восстановление — пока сказать сложно. Трубопровод «Дон — Донбасс» снабжает водой оккупированные территории Донецкой области и весь Донецк.

Издание пишет, что в городе есть запас воды, однако, хватит ли его до восстановления трубопровода, пока не ясно.

Тем временем в нескольких городах оккупированной части Донецкой области наблюдаются проблемы с водой из-за перебоев электроэнергии.

Как сообщил «Минстрой ДНР», прекращена подача воды в Енакиево и близлежащие населенные пункты, Торез, Шахтерск, Снежное, Кировское, Ждановка.