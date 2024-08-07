В Курской области погиб российский военкор-пропагандист Евгений Поддубный: его ликвидировали дроном

Военкор-пропагандист ВГТРК Евгений Поддубный. Фото: соцсети

Погиб российский военкор-пропагандист ВГТРК Евгений Поддубный. Об этом сообщил прокремлевский пропагандист Борис Рожин.

По его словам, FPV-дрон попал в машину Поддубного.

Как сообщил Z-блогер Юрий Котенок, Поддубного ликвидировали дроном в Курской области.

По данным прокремлевского Телеграм-канала Baza, Поддубный сегодня работал в Курской области и сообщал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях.

Коллаборант Олег Царев заявил, что на ВГТРК подтвердили гибель Поддубного. Также его гибель со ссылкой на источник подтвердил прокремлевский телеканал «НТВ».

Напомним, что утром 6 августа Силы обороны Украины начали операцию в Курской области РФ.

Позже стало известно, что в район боевых действий Россия отправила резервы, а у оккупантов есть потери в технике и авиации.

7 августа Z-каналы заявили, что ВСУ взяли под контроль газоизмерительную станцию «Суджа» и вошли в два районных центра.

В Курской области бойцы ВСУ уже взяли в плен десятки российских военнослужащих.