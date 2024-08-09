Россияне ударили по «Экомаркету» в Константиновке: магазин горит

Российские военные нанесли удар по «Экомаркету» в Константиновке Донецкой области. Фото: Типичная Константиновка/Телеграм

Российские военные продолжают наносить удары по городу Константиновке Донецкой области. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Телеграм-канал «Донбасс» со ссылкой на источников сообщает, что в результате удара «возник пожар в супермаркете, где постоянно много людей».

В свою очередь, телеграм-канал «Донбасс оперативный» пишет, что около 11:00 было прямое попадание в магазин «Экомаркет», из-за чего возник сильный пожар.

Обновлено. По меньшей мере 7 человек ранены в результате удара войск РФ по супермаркету в Константиновке. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, вчера, 8 августа, утром и в полдень Константиновка подверглась российскому обстрелу. В результате первого удара погибли два человека.

В этот же день в 23:30 агрессор произвел третий удар по Константиновки. В результате обстрела повреждено складское помещение, линия электросети ДТЭК.