Один человек погиб и 28 пострадали в результате атаки на автобус в оккупированном Лисичанске

В результате атаки на автобус в оккупированном Лисичанске есть погибшие и раненые

В оккупированном Лисичанске Луганской области в результате атаки на автобус один человек погиб, 28 пострадали. Об этом сообщил глава подконтрольной РФ группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.

По его словам, 12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро – в крайне тяжелом.

Напомним, в понедельник, 12 августа, во временно оккупированном Донецке один человек получил ранения из-за атаки БПЛА. Инцидент произошел в Кировском районе города.