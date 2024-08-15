Россия перебрасывает подразделения с Донбасса в Курскую область

Больше недели продолжается операция в Курской области, которая значительно повлияла на ситуацию на передовой. В частности, ряд подразделений с Донбасса были отправлены на Курщину. Об этом сообщила пророссийская пропагандистка из оккупированного Донецка Марина Харькова.



«Вторжение украинских боевиков в Курскую область повлияло на боевые действия на Донбассе: ряд подразделений самых опытных донецких и луганских бойцов были отправлены курировать наступление ВСУ, где другие не смогли», — написала она в соцсети.



Харькова привела слова офицера Первого армейского корпуса «ДНР» с позывным Рапира, который рассказал, что происходит на Донецком направлении.



По его словам, тяжелее всего давалось продвижение возле Нью-Йорка, где российские штурмовики попали на минные поля. В результате этого были большие потери личного состава.



Рапира уверен, что «враг чего-то выжидает», потому что сейчас наблюдается небольшое снижение активности ВСУ как в обстрелах позиций, так и в попытках контратак.



Боевик подчеркнул, что, к примеру, на Авдеевском направлении прибыло несколько украинских снайперских групп, работающих с дальних дистанций.



«Обстановка остается сложной, говорить о дезорганизации или провалах ВСУ пока не приходится», — отметил он.



Рапира заключил, что все силовики, которые остались, переведены на казарменное положение (такое положение предполагает постоянное нахождение служащего войск в месте несения службы – ред.), относительно ротаций и отпусков, то их пока не предвидится.



«Кроме донецких и луганских, получается, больше некому? Мои выводы однозначно», — резюмировал боевик.



По данным западных СМИ, в наступлении в Курской области принимает участие одна из самых оснащенных и быстроходных бригад Украины — 80-й десантно-штурмовая бригада.



Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности рассказал, какая главная цель «Курской операции».



По состоянию на утром 14 августа украинским военным удалось взять под контроль еще четыре населенных пункта Курской области России.



Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Курской области. По его словам, Силы обороны продвинулись от одного до двух километров на разных участках с начала суток.