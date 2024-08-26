Главное за день: Масовая атака по Украине. Эвакуация из Константиновки

Общество



В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми: туда попала Константиновка.



В медучреждениях временной оккупированной Луганской области почти не осталось персонала и лекарств для пациентов. Все идет на нужны российских захватчиков. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.



Боевые действия



Войска РФ недавно продвинулись к северо-востоку и югу от Торецка Донецкой области и в пределах восточных окрестностей этого населенного пункта. Об этом сообщается в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).



По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продвинулись в городах Новогродовка, Зализное и селе Константиновка Донецкой области. Также войска РФ продвинулись вблизи сел Новоторецкое, Михайловка и Яснобродовка.



На Покровском направлении российские войска смогли прорвать фортификационные укрепления Сил обороны Украины в районе города Новогродовка. Это следует из онлайн-карты финского OSINT-проекта Black Bird Group, составленной на основе спутниковых снимков.



В результате массированной атаки РФ пострадали 15 областей Украины. Целью россиян снова стала энергетическая инфраструктура, есть повреждения в ряде регионов. 26 августа в Украине будут действовать экстренные отключения света. Обесточены несколько объектов «Укрзалізниці» в разных регионах Украины, возникли задержки в движении поездов.



В Луцке обломки «Шахеда» рухнули на многоквартирный дом, атакован объект инфраструктуры: известно об одном погибшем. В Киевской области повреждены два энергообъекта, в том числе и Киевская гидроэлектростанция. В Днепропетровской области из-за российского удара погиб мужчина. В целом в результате атаки погибли семь человек, из которых двое скончались в больнице. Также 47 человек пострадали, среди них четверо детей.



Константиновка Донецкой области около полудня снова попала под российский обстрел. Предварительно, удар пришелся в район ТЦ «Меркурий», есть пострадавшие.



Количество пострадавших в результате российского обстрела гостиницы в Краматорске вечером 24 августа увеличилось до восьми человек.



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