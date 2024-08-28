В Покровске с начала следующей недели закроются все банки: в городе останутся только банкоматы

В городе Покровск Донецкой области до конца недели еще будут работать банки. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Однако, по его словам, с понедельника в городе останутся только банкоматы.

«В городе до сих пор остаются 38 тысяч человек и около 1900 детей. Все они должны эвакуироваться в более безопасные регионы Украины», – заявил глава ДОВА.

Напомним, что в Покровске ужесточили комендантский час.