В ряде оккупированных городах Донетчины «власти» хотят обязать жителей платить за воду: есть нюанс

В некоторых захваченных населенных пунктов Донецкой области будут взымать плату за воду. При этом, жители жалуются на визуально грязную воду из крана. Об этом передает сайт ДАН.



В Министерстве строительства и ЖКХ «ДНР» отметили, что в ряде населенных пунктов с 7 августа возобновляется взимание платы за услуги холодного водоснабжения и водоотведения с жителей. Речь идет о жителях Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки, Енакиево, Дебальцево, Зугрэс, Иловайска, пгт Пантелеймоновка, а также пгт, сел и поселков. При наличии поверенного прибора учета воды начисление платы будет производится на основании показаний счетчика.



Кроме того, на захваченной территории будет проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза для улучшения качества подаваемой воды.



По словам главаря группировки Дениса Пушилина, после новости о возобновлении взимания платы за услугу водоснабжения, в ряде городов жители начали массово жаловаться на качество подаваемой воды, а также на оплату за услугу «задним числом».



«В связи с этим поручил Минстрою ДНР совместно с ГУП ДНР «Вода Донбасса» провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу подаваемой населению воды. Оперативно разбираться по жалобам, где вода даже визуально некачественная. Разработать комплекс мер по улучшению качества воды», — отметил он



Ранее мы писали, что захваченные Россией Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватая переведены на ежедневную подачу воды в тестовом режиме.