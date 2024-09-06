Армия РФ нанесла ракетный удар по Павлограду: уже известно о пяти раненых, в городе есть разрушения

Российская армия атаковала город Павлоград Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Предварительно, уже известно о пяти пострадавших людях. В городе есть разрушения.

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ ранее сообщали о нескольких ракетах, которые летели в направлении Павлограда, в том числе из Донетчины.

Напомним, что 4 сентября россияне обстреляли дорогу на выезде из Торецка Донецкой области, в результате чего ранены люди, которые пытались покинуть город.