Армия РФ нанесла ракетный удар по Павлограду: уже известно о пяти раненых, в городе есть разрушения

Российская армия атаковала город Павлоград Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Предварительно, уже известно о пяти пострадавших людях. В городе есть разрушения.
В пресс-службе Воздушных сил ВСУ ранее сообщали о нескольких ракетах, которые летели в направлении Павлограда, в том числе из Донетчины.
Напомним, что 4 сентября россияне обстреляли дорогу на выезде из Торецка Донецкой области, в результате чего ранены люди, которые пытались покинуть город.
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