Российские военные сбросили две авиабомбы на Краматорск: поврежден промобъект

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

За минувшие сутки полиция зафиксировали 3 132 вражеских удара по линии фронта и жилому сектору. В частности, российские военные сбросили на Краматорск авиационные бомбы. В результате удара есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Краматорск враг атаковал двумя авиабомбами «ФАБ-250» с модулями УМПК — есть повреждения на территории промышленного объекта», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что повреждено 35 гражданских объектов — 21 жилой дом, админздание, предприятие, торговый павильон, хозяйственные постройки, автомобили.

Ситуация в других населенных пунктах:



На поселок Щурово россияне сбросили две управляемые авиабомбы «ФАБ-250» с модулями УМПК. Один человек погиб и один ранен, повреждены 8 частных домов и 5 авто.



По поселку Клебан-Бык войска РФ ударили из артиллерии - один человек погиб и один получил ранения, повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

В Горняке есть жертвы и пострадавшие, поврежден частный дом.



В результате попадания снаряда травмирован человек в Торецке, в Предтечино ударом бомбы «ФАБ-250» с модулем УМПК повреждено 5 частных домов.

Четыре раза оккупанты обстреляли Курахово из артиллерии и РСЗО «Ураган» — разрушениям подверглись многоквартирный и 4 частных дома, админздание, автотехника, торговый павильон, хозяйственные постройки.



Ранее мы писали, что россияне обстрелом повредили шахту в Донецкой области.