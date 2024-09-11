В Белгородской области РФ с рельсов сошел поезд

Поезд сошел с рельсов в Белгородской области России после «незаконного вмешательства в работу транспорта». Об этом утром 11 сентября сообщил губернатор области Алексей Гладков.

По его словам, это произошло в Новооскольском городском округе. С путей сошел локомотив и нескольких пустых вагонов грузового состава. Пострадавших нет.

«Проходящие через этот участок пассажирские поезда направлены в объезд. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — написал Гладков в соцсети.

Напомним, в ночь на 10 сентября беспилотники массированно атаковали Подмосковье и еще несколько областей Российской Федерации.