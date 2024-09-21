ВСУ поразили два военных арсенала ВС РФ

Силы обороны Украины нанесли удар по РФ. Фото: Генштаб

Силы обороны Украины подтвердили, что были поражены два военных российских арсенала в Тихорецке Краснодарского края и в районе населенного пункта Октябрьский Тверской области. Кроме того, атакована радиолокационная станция «Подлет». Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Как отмечается, 21 сентября ночью нанесено огневое поражение по арсеналу «Тихорецк», что в Краснодарском крае. Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск.



По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР. Атакована также радиолокационная станция «Подлет», которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала.



Кроме этого, СБУ нанесла удар по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьский Тверской области.



Фиксируются пожар и детонация в районах обоих военных арсеналов.



Ранее мы писали, что в ночь на 21 сентября беспилотники нанесли удар по складу артиллерийских боеприпасов в Тихорецком районе Краснодарского края РФ. По предварительной информации, пострадавших среди жителей района нет.



Также ночью в субботу, 21 сентября, Торопецкий район Тверской области также попала под обстрел. Так, беспилотники атаковали склад боеприпасов в поселке Октябрьском.