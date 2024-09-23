«ДНР»: В Донецке и Горловке ранены два человека

Утром 23 сентября в Петровском районе оккупированного Донецка ранен 63-летний мужчина. Как заявили в оккупационной администрации, он пострадал в результате обстрела. Мужчину госпитализировали.



Вечером оккупационная администрация Горловки заявила также о ранении мирного жителя поселка Гольмовский. О его состоянии не сообщается.

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С начала суток в Донецкой области под обстрелами ранены 10 мирных жителей, один — погиб. Вечернюю сводку о последствиях российских обстрелов опубликовала прокуратура области.