Во время ночной атаки Воздушные силы уничтожили 66 БПЛА

ПВО сбила 66 БПЛА. Фото: Воздушные силы

Российские оккупанты 24 сентября атаковали Украину с помощью четырех ракет и 81 ударного дрона-камикадзе. Силы ПВО сбили 66 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 24 сентября 2024 года (с 20:00 23.09 по 07:00 24.09) радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 85 средств воздушного нападения противника», — говорится в сообщении.



Как отмечается, российская армия использовала одну баллистическую ракету «Искандер-М» из Ростовской области, две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Брянской области, одну ракету (тип устанавливается) из Курской области и 81 ударный БплА типа «Shahed» из районов Курск и Приморско-Ахтарск — РФ.



Основное направление удара — север и центр Украины.



Силы и средства противовоздушной обороны сбили 66 российских ударных БПЛА в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 беспилотников, в результате активного противодействия Сил обороны, локально потеряны в нескольких регионах Украины.



Ранее мы писали, что два человека погибли и 18 ранены в Донецкой области в результате российских обстрелов за 23 сентября.