Российские войска штурмуют Угледар и уничтожают город (ВИДЕО)

Ситуация для украинских военных в Угледаре Донецкой области стала критической. Карта DeepState

Ситуация вокруг города Угледар в Донецкой области критическая и продолжает усложняться. Российские военные пробуют окружить населенный пункт, а параллельно с этим, они его просто ровняют с землей авиабомбами и артиллерией. Об этом сегодня сообщает аналитический ресурс DeepState.

«О сегодняшних последствиях нужно было думать раньше, а теперь уже поздно. Хотя бойцы 72 бригады не сдаются и, несмотря ни на что, продолжают выполнять свою работу», — говорится в сообщении.

Кроме того, в сети появилось видео уничтожения города российскими войсками.

Російські війська штурмують Вугледар і знищують місто https://t.co/ALOQRgLaJn pic.twitter.com/R4Nyepq7oY — Новини Донбасу (@novostidnua) September 24, 2024

Американское издание Forbes пишет, что под угрозой окружения в Угледаре оказалась украинская бригада численностью около 2 тысяч человек.

В свою очередь, боец украинского батальона «Айдар» Стас Бунятов в своем телеграм-канале подтвердил, что российские военные «просочились на окраины самого Угледара».

Канал «Офицер», который ведется от имени лейтенанта ВСУ с позывным «Алекс», также написал, что российские военные «смогли зайти на крайние улицы Угледара».

Украинский блогер Сергей Стерненко, в свою очередь, сообщил, что ситуация в городе критическая. Он предположил, что в ближайшие дни Россия захватит город.

Накануне британская газета Financial Times сообщила, что Россия изменила тактику в Донецкой области. Российская армия замедлила свое продвижение к Покровску и пытается обойти украинские позиции с юга – в районе Угледара и Курахово, пишет газета. Бои за этот город идут с февраля 2022 года, в нем разрушены почти все здания. До войны в городе жили около 15 тысяч человек.

Ожидается, что российская армия может взять Угледар уже в ближайшие недели, сообщил изданию заместитель командира 72-й украинской механизированной бригады.