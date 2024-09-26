В Мариуполе 5 детей пострадали при взрыве снаряда, в Донецке — ранены 6 пожарных

На оккупированной территории Донецкой области в четверг, 26 сентября, 11 человек ранены при разных обстоятельствах, связанных с войной. Об этом заявили в группировке «ДНР». В оккупационной администрации утверждают, что пострадали пятеро детей и шестеро сотрудников пожарной службы.



В оккупированном Мариуполе при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом ранения получили пять детей: три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет.



Три ребенка находятся в тяжелом состоянии, два — в состоянии средней степени тяжести.



В Петровском районе оккупированного Донецка при ликвидации пожара после обстрела шестеро спасателей ранены — они заявили, что был повторный удар.



Повреждены три дома в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а также две линии электропередач в Кировском районе Донецка и газопровод в Никитовском районе Горловки.

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