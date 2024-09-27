Ракетный удар по управлению полиции в Кривом Роге: под завалами нашли тело женщины, количество раненых возросло

Последствия ракетного удара по управлению полиции в Кривом Роге. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

В Кривом Роге под завалами здания управления полиции, по которому россияне нанесли ракетный удар, обнаружили тело женщины. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Вилкул заявил, что под завалами могут находиться еще три человека.

«Поисково-спасательная операция продолжается», – сказал он.

По его данным, количество раненых возросло до шести человек.

«Троих раненых – мужчины 1978, 1979 и 1986 годов рождения – оперативно доставили в больницы города с черепно-мозговыми травмами, резаными ранами и переломами. Пока все трое в состоянии средней тяжести, врачи делают все необходимое. Еще трое пострадавших мужчин получили помощь на месте, будут лечиться амбулаторно под наблюдением медиков», – отметил глава Совета обороны Кривого Рога.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что, кроме здания полиции, в городе повреждены три девятиэтажки, 23 частных дома, учебное заведение и более 80 автомобилей, среди них восемь служебных.

Напомним, что ранее было известно о четырех раненых в результате ракетного удара РФ по управлению полиции в Кривом Роге.