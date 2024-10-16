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Оккупанты за сутки 9 раз обстреляли Донецкую область: полностью разрушены дома

16 октября 2024, 10:38

Оккупанты за сутки 9 раз обстреляли Донецкую область: полностью разрушены дома

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 15 октября, атаковала ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены или разрушены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.

Покровский район. В Курахово повреждены 3 многоэтажки, разрушены дом в Островском и дом в Кураховке. В Светлом Добропольской громады ранен человек, поврежден дом. В Покровске повреждены 2 дома.



Краматорский район. В Лиманской громаде разрушены 3 дома: 2 в Заречном и 1 в Торском. В Константиновке ранен человек, повреждены 2 многоэтажки, частный дом, админздание, инфраструктурный объект и 7 автомобилей; также в Иванополье повреждены 16 частных домов, 2 админздания и линия электропередач; в Николаевке — 4 дома.



Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома, еще 1 — в Серебрянке. В Часовоярской громаде повреждены 12 частных домов и 2 многоэтажки.

Ранее мы писали, что на Киевщине в результате падения обломков российского беспилотника загорелся частный жилой дом

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