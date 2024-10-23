Войска РФ обстреляли Донецкую область: трое жителей погибли, семеро получили травмы

Из-за обстрелов РФ Донетчины погибли 3 и ранены 7 человек. Фото: Филашкин

За 22 октября российские войска убили троих жителей Донецкой области: 2 в Александро-Калиновом и 1 в Резниковке. Об этом в телеграме написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Еще 7 человек в области за сутки получили ранения: двое в Александро-Калиновом, три человека в Мирнограде, также был ранен один житель Плещеевки и один в Лимане», — добавил глава Донецкой ОВА.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи составляет 2831 человек убитыми и 6329 - ранеными.



Ранее в Краматорске прозвучали взрывы, удар пришелся по промышленному объекту.