Беспилотник упал у «Эйфелевой башни» в Курской области России

В городе Железногорск Курской области России упал беспилотник. Об этом сообщает издание Baza.
Отмечается, что местные жители выкладывают видео последствий падения дрона и сообщают, что БПЛА, вероятно, был сбит над городом ПВО.
«После падения начался пожар в районе “Эйфелевой башни” (это местная достопримечательность, уменьшенная копия знаменитой парижской Эйфелевой башни)», — пишет издание.
Беспилотник упал в сотне метров от компании молодых людей.
По предварительным данным, никто не пострадал. Горят растительность и постройки в парке.
Официальных комментариев пока не было.
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