Беспилотник упал у «Эйфелевой башни» в Курской области России

В Железногорске Курской области РФ упал дрон. Фото: ASTRA

В городе Железногорск Курской области России упал беспилотник. Об этом сообщает издание Baza.

Отмечается, что местные жители выкладывают видео последствий падения дрона и сообщают, что БПЛА, вероятно, был сбит над городом ПВО.

«После падения начался пожар в районе “Эйфелевой башни” (это местная достопримечательность, уменьшенная копия знаменитой парижской Эйфелевой башни)», — пишет издание.

Беспилотник упал в сотне метров от компании молодых людей.

По предварительным данным, никто не пострадал. Горят растительность и постройки в парке.

Официальных комментариев пока не было.