Военных РФ отравили алкоголем, на их телефонах нашли видео допросов бойцов ВСУ

Возможно, военнопленный ВСУ, который попал в плен к бурятам. Фото: кадр из видео

В Мариуполе смертельно отравили алкоголем шестерых оккупантов, а на их мобильных телефонах обнаружили допросы военнослужащих ВСУ бурятами. Видео опубликовал телеграм-канал «Маріуполь.Спротив».



«Мариупольское Сопротивление сообщило о ликвидации шестерых российских военных из-за ядовитого алкоголя. Это произошло во время новогодних праздников. Сопротивление изъяло телефоны захватчиков, в которых были найдены видео допросов украинских военнопленных», — говорится в сообщении.



На кадрах предположительно украинский военнопленный называет себя Мартынюк Григорий Иванович, видео с которым найдено на мобильном устройстве ликвидированного оккупанта.



Он может значиться в списках найденных и пленных 22 января 2024 года. Также в списке вместе с ним на кадрах есть Осец Александр Васильевич и Куртов Александр Валерьевич.



На записи украинских военнопленных требуют «славить бурятов» и Путина. Место взятия в плен военнослужащих ВСУ не известно, но российские захватчики, обращаясь к украинцам, спрашивали «на*** вы пришли воевать».

Напомним в ООН заявили, что с августа 2024 года фиксируется рост сообщений о казнях украинских военнопленных.