Главное за день: Украина разрабатывает ракету для ударов по Москве. Атака на Чернигов

Политика



Президент Украины Владимир Зеленский встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации. Он заверил журналистов, что встреча с Трампом запланирована после 20 января.



Операция ВСУ в Курской области РФ способствовала переговорной позиции Украины. Как считает президент Украины Владимир Зеленский, операция стала «козырем» для всех переговоров и имела важное значение для стран Глобального юга.



Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что обсудит вопрос об ограничении поддержки украинцев в Словакии. Он также повторил угрозу, что Словакия может прервать поставки электроэнергии в Украину.



Общество



В Мариуполе смертельно отравили алкоголем шестерых оккупантов, а на их мобильных телефонах обнаружили допросы военнослужащих ВСУ бурятами. Видео опубликовал телеграм-канал «Маріуполь.Спротив».



С 1 января у пенсионеров-переселенцев будут изымать остатки средств на счетах Ощадбанка. Это касается пенсионеров, которые стали переселенцами до 24 февраля 2022 года. Изъятие коснется тех, кто в течение 12 месяцев не снимали наличные, не рассчитывались за покупки и не переводили средства. Также изымать деньги будут со счетов переселенцев пенсионеров, которые не прошли физическую идентификацию.



Боевые действия



В результате нападения агрессора на Киевскую область погиб один человек, а еще четверо получили ранения. Ночью Краматорск подвергся российскому удару - поврежден многоквартирный дом. В Чернигове в ходе ракетной атаки погиб один человек, четверо ранены, частично разрушены 2 жилых дома.



Из-за войны РФ против Украины повреждены 1255 памятников украинского культурного наследия. Из них национального значения — 125, местного — 1055.



Украина разрабатывает свое оружие, котором сможет бить по Москве, пишет британское издание The Telegraph. Крылатая ракета «Трембита» - это компактный боеприпас длиной семь футов и весом 90.7 кг, оснащённый импульсным реактивным двигателем и GPS-наведением, разрабатывается с 2023 года.