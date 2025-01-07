На оккупированных территориях украинцам запретили пополнять счет на мобильный телефон без паспорта РФ — ЦНС

Без российского паспорта украинцы в оккупации теперь не могут пополнить счёт на мобильную связь. Фото: ТАСС

Украинцы на временно оккупированных территориях Украины больше не смогут пополнять счет мобильного без паспорта РФ. Россияне вводят запрет для принудительной паспортизации населения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отныне, если житель хочет пополнить баланс мобильной связи наличными, необходимо дать паспорт или авторизоваться через портал государственных услуг. Таким образом, российские оккупанты планируют отслеживать реальных владельцев номеров.

«Это является элементом принудительной паспортизации. Ведь для пополнения счета и дальнейшего общения украинец теперь должен иметь вид или паспорт гражданина РФ. Также репрессивный аппарат Кремля будет более эффективно отслеживать владельцев номеров», — отметили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за отсутствие паспорта РФ украинцы на оккупированных территориях с 1 января больше не могут получить медикаменты, теперь их придется покупать. Причем найти лекарства трудно, и их цена завышена в несколько раз.