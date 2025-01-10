Еще 17 человек выехали из оккупации

Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий еще 17 граждан. Среди них — семьи из Херсонской и других областей, а также из оккупированного Крыма. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Благодаря усилиям государственных органов, работников нашего Офиса, волонтеров и международных партнеров удалось вернуть из оккупации еще 17 граждан Украины… Среди тех, кому помогли: мужчина, который потерял конечность из-за обстрелов… Три семьи из Херсонщины, которые длительное время находились в оккупации… Супруги из Крыма, которые покинули полуостров из-за любви к Украине…», — рассказал Лубинец.

Кроме того, с оккупированной территории смогли выехать пожилая женщина с дочерью, «которые самостоятельно прошли сложный путь через территорию страны-агрессора, чтобы вернуться домой». Также Лубинец рассказал о пожилом мужчине с инвалидностью, 77-летней женщине, которую удалось эвакуировать из зоны активных боевых действий. Еще один мужчина почти 3 года находился на оккупированной территории.