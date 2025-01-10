Жители оккупированных территорий Донбасса на время остались без российских выплат

Пенсионеры на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей «длительное время» оставались без пенсий и социальных выплат от РФ.



В Генеральной прокуратуре РФ сообщили о техническом сбое, из-за которого пожилые люди на оккупированной части Донбасса на время остались без выплат. При этом не уточняется, как долго.



Задержки произошли с выплатами по возрасту, болезни, инвалидности, потере кормильца, для воспитания детей и в иных случаях. Причиной стала некорректная интеграция данных о получателях из донецких и луганских баз в российскую федеральную базу пенсионного обеспечения.



«После вмешательства прокуратуры необходимые данные скорректированы, работа по своевременной доставке пенсий налажена, права жителей республик восстановлены», — утверждают в Генпрокуратуре РФ.

С 1 января у пенсионеров-переселенцев будут изымать остатки средств на счетах Ощадбанка. Бюджет Украины на 2025 год установил условия, при которых произойдет подобное изъятие.



Статья 40 закона о госбюджете обязывает Ощадбанк перевести остатки средств на пенсионных счетах внутренне перемещенных лиц, открытых в этом банке, обратно в Пенсионный фонд Украины, если те в течение 12 месяцев не снимали наличные, не рассчитывались за покупки и не переводили средства.