Пели и слушали российский песни, перекрыли дорогу: в Киеве задержаны подростки

В Киеве полиция задержала подростков, которые перекрыли дорогу и пели русские песни. Соответствующие ролики появились сегодня, 10 января, в соцсетях. На видео подростки слушали, в том числе песню российского пропагандистского исполнителя Шамана «Я русский».



С задержанными и их родителями уже общаются ювенальные органы, отметили в полиции. После завершения проверки каждому из 6 фигурантов «будет дана правовая оценка».



Также в полиции отметили, что ранее один из участников уже фигурировал в подобных видео с использованием российской музыки. За это он уже был привлечен к ответственности по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Тогда суд принял решение назначить ему наказание в виде пробационного надзора сроком один год.