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Главное за день: В Покровске разрушена вся инфраструктура. Ситуация в Курахово

10 января 2025, 23:00

Главное за день: В Покровске разрушена вся инфраструктура. Ситуация в Курахово

Общество

В Покровске остаются около 7 тысяч человек. В городе почти уничтожена критическая инфраструктура, работают точки раздачи воды, есть несколько теплопунктов. Несмотря на активность обстрелов, за сутки из города выезжают 5-10 человек, эвакуация замедлилась.

Жители временно оккупированного Лисичанска Луганской области не могут попасть в город без местной регистрации и документов российского образца.

Россияне закрывают детские сады и интернаты в Донецкой области, чтобы поселить там военных и переселенцев из Курской и Белгородской областей.

Бывший «народный губернатор» Донецкой области, сторонник группировки «ДНР» Павел Губарев признался, что его мать была в Северскодонецке Луганской области во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он заявил, что его мама сидела в подвале под обстрелами, когда российская армия захватывала Северскодонецк. По словам Губарева она «не успела выехать», а он не смог ее предупредить о захватнических планах Кремля.

Боевые действия

Российские оккупанты пытаются выбить украинских военнослужащих из Курахово. Силы обороны наносят россиянам значительные потери, при этом удерживают Кураховскую теплоэлектростанцию. Об этом сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.

В селе Белицкое в Донецкой области из-за атаки РФ повреждены пожарная часть и техника. В Покровске погиб один человек, еще один ранен. Ночью российские военные атаковали Киев ударными дронами. Один беспилотник попал в жилой дом, поврежден автомобиль, без пострадавших. В Константиновке повреждены дом и авто.

ВСУ нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном противником городе Светлодарск Донецкой области.

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