Часть России не спала: куда ночью били беспилотники

Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников на ряд своих областей и оккупированный Крым. Дроны также пытались сбить над акваториями Черного и Азовского морей. Утверждается, что над водой сбито 45 БПЛА. Это половина из тех, что атаковали российские объекты.



«За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 85 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в Минобороны РФ.



По 16 дронов якобы сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края, четыре — над территорией Белгородской области, два БПЛА якобы перехвачены над территорией Тамбовской области и по одному сбиты над Крымом и Курской областью.



Временные ограничения на прием и вылет самолетов вводили в аэропортах трех городов России: Казани, Нижнекамске и Ульяновске.



В то же время, по данным Военно-морских сил ВСУ, российские войска вывели ракетоноситель в акваторию Черного моря, а в Средиземном находятся два суда-носителя ракет «Калибр».



В Средиземном море 7 российских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 22 ракет.

10 января Вооруженные Силы Украины заявили, что нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном Светлодарске.