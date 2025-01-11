За пятницу под российскими обстрелами 1 человек погиб и 1 — ранен

За 10 января российские военные убили 1 жителя Покровска Донецкой области. Еще один человек ранен.



Общее количество жертв российских военных в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины в Донецкой области погибли 2924 мирных жителя. Ранены — 6563.

Российские войска ежедневно атакуют Покровск, количество обстрелов растет, ежедневно ситуация с безопасностью ухудшается. Однако темпы эвакуации снизились.



Два человека погибли, еще 12 мирных жителей, в том числе девочка-подросток, пострадали в течение пятницы, 10 января, на оккупированной территории Донецкой области.