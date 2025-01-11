Эвакуация из Покровской громады проходит тяжело — полиция показала новое видео

Из Покровской громады на Донетчине продолжают эвакуировать людей. В первую очередь, из опасных районов вывозят семьи с детьми. В полиции Донецкой области отметили, что не всегда эвакуация проходит легко и слаженно. Иногда приходится убеждать людей покинуть дома уже тогда, когда до линии фронта остается всего несколько километров.



«На днях, под звуки взрывов и летающими дронами над головами, мы эвакуировали семью с детьми из горящей Покровской громады. Несмотря на возражения и неприятие ситуации, нам все же удалось уговорить родителей эвакуироваться в более безопасное место», — рассказали правоохранители.

Российские войска ежедневно атакуют Покровск, количество обстрелов растет, ежедневно ситуация с безопасностью ухудшается. Однако темпы эвакуации снизились. Два человека погибли, еще 12 мирных жителей, в том числе девочка-подросток, пострадали в течение пятницы, 10 января, на оккупированной территории Донецкой области.