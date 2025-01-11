По Донетчине оккупанты били дронами, «Градами» и «ФАБами»: последствия обстрелов

В течение суток полиция Донецкой области зафиксировала 2 469 российских ударов по линии фронта и жилому сектору.



Войска РФ обстреляли 6 населенных пунктов: города Белицкое, Константиновка, Лиман, Покровск, Торецк, село Николаевка.



Как рассказали в полиции, разрушениям подверглись 38 гражданских объектов, из них 25 жилых домов.



По Покровску оккупанты ударили из РСЗО «Град» и артиллерии. Погибла женщина. Еще один человек в городе ранен. Повреждены 2 многоквартирных и 2 частных дома.

В Белицком повреждены 2 многоквартирных и один частный дома, три админздания, магазин.

В Николаевке ударом двух бомб «ФАБ-250» повреждены 5 частных домов.

На Константиновку оккупанты сбросили бомбу «ФАБ-250», а также били по городу артиллерией — повредили многоквартирный и 6 частных домов, предприятие, гражданское авто, электросеть.

В результате обстрелов Лимана повреждены 6 частных домов и хозяйственная постройка.

Российские войска ежедневно атакуют Покровск, количество обстрелов растет, ежедневно ситуация с безопасностью ухудшается. Однако темпы эвакуации снизились.



Два человека погибли, еще 12 мирных жителей, в том числе девочка-подросток, пострадали в течение пятницы, 10 января, на оккупированной территории Донецкой области.