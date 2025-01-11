Дети нерядовых украинцев: что известно о скандале с подростками в Киеве и что они сами говорят о себе

В сети появились подробности о том, чьи дети в центре Киева снимают провокационные ролики. Украинские СМИ, ссылаясь на очевидцев и пользователей соцсетей пишут, что в группе подростков был сын нардепа запрещенной партии ОПЗЖ Дмитрия Исаенко. Чиновник является секретарем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.



Журналист Денис Кошельник сообщил, что среди подростков также Антон Юткин — сын бывшего разведчика КГБ Вячеслава Юткина, владеющего гостиничным бизнесом в оккупированном Крыму, а также отелем BANKHOTEL во Львове.



Двое из группы подростков не скрываются, активно ведут свои социальные сети, особенно последние несколько дней. Это Николай Цимидан и Андрей Драган.



Николай Цимидан — сын бывшего мэра Лимана Донецкой области Петра Цимидана.

Андрей Драган летом 2024 года фигурировал в подобных видео. За российские песни в публичных местах был привлечен к ответственности по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Тогда суд принял решение назначить ему наказание в виде пробационного надзора сроком один год. По просьбе СБУ публично просил прощения.



Драгану 17 лет. В Instagram он, как и Цимидан, показывает лакшери-жизнь, нарочито раскидывает гривны, евро и доллары в ресторанах, показывает дорогие авто, хвастается дорогими часами, наличием частной охраны и связями с политической и бизнес-элитой Украины.

Судя по его публичным видео, он любит скоростную езду по городу. Кто его родители — неизвестно. Юноша, вероятно, гордится своим статусом и потешается в блоге над тем, что пресса связывает его с влиятельными людьми из партии «Слуга народа».

И Цимидан, и Драган утверждают, что их оклеветали. Драган заявил, что даст комментарий «одному очень большому изданию», в котором объяснит свои действия — якобы он ведет себя так специально.

Ранее в Киеве полиция задержала подростков, которые нарушали общественный порядок. Соответствующие ролики появились 10 января, в соцсетях. На видео подростки слушали, в том числе песню российского пропагандистского исполнителя Шамана «Я русский».