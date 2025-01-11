США продлили статус временной защиты для 104 тысяч украинцев

Министерство внутренней безопасности США объявило о продлении статуса временной защиты (Temporary Protected Status, TPS) для украинцев на 18 месяцев.



«Продление позволяет гражданам Украины, имеющим на это право, прибывшим до 16 августа 2023 года, сохранять статус TPS и разрешение на трудоустройство после проверки», — сообщили министерстве.



Речь идет о 103 700 украинцев.



Как отмечается, не все повторно зарегистрированные лица могут получить новый документ о разрешении на работу до истечения срока действия предыдущего, поэтому он автоматически продлевается на 12 месяцев срок действия разрешения.



«Продление статуса временного беженца обусловлено продолжающимся вооруженным конфликтом и чрезвычайными и временными условиями в Украине, которые не позволяют гражданам Украины, имеющим на это право, безопасно вернуться», — пояснили в американском ведомстве.



Кроме того, аналогичное решение принято для 600 тысяч венесуэльцев, 232 тысяч иммигрантов с Сальвадора и около 1900 суданцев.



Как сообщалось, за пределами Украины находятся от 25 до 30 млн украинцев. Еще 32 млн находятся на территории Украины.