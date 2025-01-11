Россия обстреляла несколько городов Донетчины: 5 человек ранены, один — погиб

Один человек погиб и пятеро ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины. Об этом сообщили в областной военной администрации.

Утром войска РФ обстреляли Гришино Покровской громады — там погиб 78-летний мужчина. В самом Покровске в течение дня повреждены 2 дома.

В Белицком Добропольской громады 4 человека получили ранения, повреждены 2 дома, админздание, инфраструктурный объект и автомобиль.

Еще 1 человек получил ранения в Константиновке.



В течение суток полиция Донецкой области зафиксировала 2 469 российских ударов по линии фронта и жилому сектору. Войска РФ обстреляли 6 населенных пунктов: города Белицкое, Константиновка, Лиман, Покровск, Торецк, село Николаевка.



