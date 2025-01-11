Главное за день:  В США задержали «вагнеровца». Оккупанты обстреливают Донетчину

Общество



Бывший наемник ЧВК «Вагнер» Тимур Пралиев пытался незаконно пересечь границу США. Американские пограничники задержали мужчину 4 января, когда тот хотел перейти вброд реку Рио-Гранде в Техасе.



Марина Стеблянко, учительница английского и французского языка из Краматорска Донецкой области, уже более 15 лет посвящает свою жизнь сфере образования. Она учила детей в родном городе, с началом полномасштабной войны уехала во Францию, но через два года беженства вернулась в Украину. И сейчас, несмотря на все сложности войны, продолжает учить школьников из Краматорска. Читайте ее историю — пример несокрушимости и веры в то, что образование может стать спасением даже в самые темные времена.



Боевые действия



Один человек погиб и пятеро ранены в результате обстрелов Донетчины.



Украинские военные в Курской области взяли в плен двух северокорейских солдат, сейчас они доставлены в Киев.



Российская армия окончательно оккупировала Курахово. Об этом свидетельствуют онлайн-карты проекта Deep State. Также войска РФ продвинулись возле Андреевки, Соленого и Новоселки.



Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников на ряд своих областей и оккупированный Крым. Дроны также пытались сбить над акваториями Черного и Азовского морей. Временные ограничения на прием и вылет самолетов вводили в аэропортах трех городов России: Казани, Нижнекамске и Ульяновске.