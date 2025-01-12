Армия РФ атаковала Донетчину 20 раз: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 11 января, обстреляла ряд населенные пункты Донецкой области. В результате атак есть жертвы и пострадавшие, также повреждены дома, линии электропередач и газопровод. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.







По словам Филашкина, под обстрел попали три района региона:





Покровский район. В Покровске повреждены 3 дома, в Гришино погиб человек, повреждены 2 дома; в Родинском повреждено нежилое помещение. В Белицком Добропольской громады ранены 5 человек, повреждены 2 дома, админздание, инфраструктурный объект и автомобиль.





Краматорский район. В Лимане повреждены 6 домов, 2 линии электропередач и газопровод; в Щуровом разрушено нежилое помещение. В Ильиновке повреждены 3 объекта. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 16 частных домов, 5 многоэтажек и 4 линии электропередач; в Веролюбовке повреждены 6 частных домов и админздание.





Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске повреждены 8 домов.



Ранее мы писали, что российские оккупанты в ночь на 12 января ударили по территории Украины с помощью 94-х дронов, силы противовоздушной обороны сбили 60 БПЛА.