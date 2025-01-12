В районе оккупированного Иловайска перекинулся автобус с пассажирами: 3 людей погибли, 27 пострадали

В группировке «ДНР» произошла авария. Фото: МВД

В воскресенье, 12 января, во временно оккупированном Иловайске Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус, ехавший из российского Краснодара, перевернулся. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



В момент аварии в нем находились 37 человек, в том числе четверо детей.



«В 05:30 в районе Иловайска в результате ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Краснодар-Донецк, погибли три человека, 29 пассажиров пострадали, в их числе три ребенка», — отметил Пушилин.





По его словам, три человека госпитализированы в больницу захваченного Харцызска, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Состояние пострадавших средней и легкой степени тяжести.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.



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